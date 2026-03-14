Lazio-Milan, sale l'attesa: il dato sui biglietti venduti

La decisione del tifo organizzato biancoceleste per Lazio-Milan è stata quella di regalarsi una last dance per le gare casalinghe di questa stagione, per poi tornare a protestare al di fuori dei cancelli dello Stadio Olimpico.

Il dato sui biglietti venduti

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Come riportato dal Corriere dello Sport, sono saliti a 20.000 i tagliandi staccati per la sfida di domani sera alle 20.45, tra questi bisogna includere circa 4.500 milanisti. Sommando queste cifre agli abbonati si raggiunge quota 47.000 spettatori.

L'obiettivo

Il dato è destinato a salire nelle prossime ore e quota 50.000 di questo passo verrà raggiunta. L'obiettivo è quello di toccare le 55.000 unità per quella che sarà l'ultima partita di questa stagione in casa della Lazio con lo stadio pieno.