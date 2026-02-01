Ufficiale, finisce l’avventura di Immobile a Bologna

Sei mesi senza continuità

Si chiude dopo appena sei mesi l’esperienza di Ciro Immobile al Bologna. L’ex attaccante della Lazio ha trovato poco spazio in rossoblù, anche a causa di un infortunio che ne ha condizionato il percorso, e ha scelto di voltare pagina per rilanciarsi altrove

Ufficiale il trasferimento

Immobile ripartirà dalla Francia, dove giocherà con il Paris FC. A confermare l’operazione è stato lo stesso club emiliano attraverso un comunicato ufficiale:

“Il Bologna FC 1909 comunica di aver ceduto al Paris FC il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Immobile a titolo definitivo”.

Si conclude così rapidamente l’esperienza bolognese del centravanti, pronto ora a una nuova sfida all’estero.