Serie A | Atalanta-Milan finisce 1-1: Lookman risponde a Ricci

E' da poco terminato il match tra Atalanta e Milan, valevole la nona giornata di Campionato di Serie A.

Entrambe le formazioni hanno dimostrato un buon gioco grazie al quale, prima i rossoneri con Ricci e poi i neroazzurri con Lookman, sono andati a segno. Nonostante tutto, però, le due squadre hanno portato a casa solo un punto.

Ecco come è andata la partita.

Le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Pašalić, Lookman; De Ketelaere.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leão, Gimenez.

La partita

Già dal 1' si è notato il buon ritmo della partita, che poco dopo ha portato il vantaggio del Milan su gol di Ricci.

Nonostante tutto, però, i giocatori di Juric non si sono persi d'animo e hanno reagito in modo positivo: prima Lookman e poi De Roon hanno tentato di pareggiare la situazione, invano.

Al 35', però, tutti i tentativi di pareggio hanno portato alla rete di Lookman, imprendibile per Maignan.

Il secondo tempo è stato simile al primo, con due squadre ad alta intensità che, però, non sono andate oltre l'1-1.