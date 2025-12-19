Supercoppa italiana Bologna-Inter, ci vogliono i rigori con Immobile decisivo

Dopo il successo del Napoli sul Milan di ieri oggi è stato il turno di Bologna-Inter. La Supercoppa italiana si decide ai calci di rigore dopo l'1-1 in partita con i gol di Thuram per i nerazzurri e Orsolini ( su rigore ) per i rossoblu. Match particolarmente combattuto ed equilibrato con i calci dagli undici metri ad essere decisivi. Tanti gli errori da una parte e dall'altra con il rigore decisivo segnato dall'ex capitano della Lazio Ciro Immobile.

L'andamento del match

Partita che vede subito due squadre particolarmente agguerrite che lasciano molto poco spazio alla tattica e tanto alla voglia di aggredire e vincere la sfida. Al secondo minuto arriva il gol dell'Inter, ci pensa Thuram a sbloccare il match con il solito senso del gol che lo contraddistingue. I rossoblu non tardano a rispondere, manovre offensive immediate ma solo al 35simo pareggia. Fallo di mano rilevato solo dall'intervento del Var, Chiffi decreta il calcio dagli undici metri che viene realizzato da Orsolini. Minuto 59 di nuovo il Var protagonista, stavolta toglie un rigore all'Inter. Le occasioni non mancano da una parte e dall'altra ma il pareggio sembra destino questa sera.

I rigori

Calci di rigore caratterizzati da tanti errori. Ecco l'elenco di tutti i penalties calciati:

1-Lautaro Martinez Inter ( gol )

2- Ferguson Bologna ( gol )

3- Bastoni Inter ( sbagliato )

4- Moro Bologna ( sbagliato )

5- Barella Inter ( sbagliato )

6- Miranda Bologna ( sbagliato )

7- Bonny Inter ( sbagliato )

8- Rowe Bologna ( gol )

9- De Vrij Inter ( gol )

10- Immobile Bologna ( gol )