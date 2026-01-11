Polemica rigori, Doveri ne concede uno all'Inter: Opinioni ricorda l'episodio in Lazio-Juve

Nel corso della gara Inter-Napoli, l'arbitro Doveri ha concesso un rigore ai nerazzurri e in merito a ciò Oppini ha ricordato l'episodio in Lazio-Juve

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball

Francesco Oppini, opinionista sportivo che si occupa principalmente della Juventus, ha commentato sui social il rigore assegnato dall'arbitro Doveri al club nerazzurro durante l'incontro Inter-Napoli, per un fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Secondo Oppini,  la ragione dietro l'assegnazione del calcio di rigore è riconducibile alla gara Lazio-Juventus, nel corso della quale si era verificato un pestone di Gila ai danni di Conceição che non aveva portato all'assegnazione di nessun rigore.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Francesco Oppini sui social

Il commento di Rocchi a Open Var sullo step on foot

Non tutti gli step on foot sono calcio di rigore - dichiarò dopo quella gara Rocchi a Open Var -. Questo va detto in maniera chiara altrimenti ci troviamo con piccoli tocchi tra piede che devono diventare rigore. Assolutamente no. Ci vuole uno scontro vero e una contesa per il pallone. In questo caso c'è e ci saremmo aspettati una OFR con calcio di rigore per la Juventus. Pestare il piede non è step on foot, ci vuole una contesa, io su questo sono stato molto chiaro. Qui il giocatore cerca l'avversario e commette un fallo, è paragonabile ad uno sgambetto.

Inter e Napoli si dividono la posta: super McTominay