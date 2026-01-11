Polemica rigori, Doveri ne concede uno all'Inter: Opinioni ricorda l'episodio in Lazio-Juve
Nel corso della gara Inter-Napoli, l'arbitro Doveri ha concesso un rigore ai nerazzurri e in merito a ciò Oppini ha ricordato l'episodio in Lazio-Juve
Francesco Oppini, opinionista sportivo che si occupa principalmente della Juventus, ha commentato sui social il rigore assegnato dall'arbitro Doveri al club nerazzurro durante l'incontro Inter-Napoli, per un fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Secondo Oppini, la ragione dietro l'assegnazione del calcio di rigore è riconducibile alla gara Lazio-Juventus, nel corso della quale si era verificato un pestone di Gila ai danni di Conceição che non aveva portato all'assegnazione di nessun rigore.
Francesco Oppini sui social
Il commento di Rocchi a Open Var sullo step on foot
Non tutti gli step on foot sono calcio di rigore - dichiarò dopo quella gara Rocchi a Open Var -. Questo va detto in maniera chiara altrimenti ci troviamo con piccoli tocchi tra piede che devono diventare rigore. Assolutamente no. Ci vuole uno scontro vero e una contesa per il pallone. In questo caso c'è e ci saremmo aspettati una OFR con calcio di rigore per la Juventus. Pestare il piede non è step on foot, ci vuole una contesa, io su questo sono stato molto chiaro. Qui il giocatore cerca l'avversario e commette un fallo, è paragonabile ad uno sgambetto.