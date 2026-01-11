Polemica rigori, Doveri ne concede uno all'Inter: Opinioni ricorda l'episodio in Lazio-Juve

Francesco Oppini, opinionista sportivo che si occupa principalmente della Juventus, ha commentato sui social il rigore assegnato dall'arbitro Doveri al club nerazzurro durante l'incontro Inter-Napoli, per un fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Secondo Oppini, la ragione dietro l'assegnazione del calcio di rigore è riconducibile alla gara Lazio-Juventus, nel corso della quale si era verificato un pestone di Gila ai danni di Conceição che non aveva portato all'assegnazione di nessun rigore.

