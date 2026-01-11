Inter e Napoli si dividono la posta: super McTominay
La domenica di Serie A, dopo la vittoria della Lazio sul campo del Verona, si è conclusa con il super big match Scudetto a San Siro tra Inter e Napoli.
Inter-Napoli 2-2
Il match parte subito forte con un primo tempo giocato su altissimi livelli con capovolgimenti di fronte continui e poco tempo per respirare. Ad aprire le danze ci pensa Federico Dimarco che viene servito da Thuram sulla corsa e con un preciso tiro ad incrociare buca Milinkovic-Savic. A riequilibrare i conti nella prima frazione di gioco ci pensa McTominay che anticipa tutti sul primo palo, Sommer compreso. Nella seconda frazione di gioco è sempre l'Inter a muovere il tabellino e rompere l'equilibrio con Calhanoglu dagli undici metri che spiazza Milinkovic, fatale lo step-on-foot di Rrahmani su Lautaro Martinez. Il Napoli non si perde però d'animo e ancora grazie a McTominay trova la via del pareggio a dieci minuti dalla fine. Termina con quattro gol e posta in palio divisa tra nerazzurri e partenopei con la classifica che in vetta si accorcia sempre di più.
La classifica
Inter* 43
Milan* 40
Napoli* 39
Roma 39
Juventus* 36
Como* 34
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna* 27
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese* 22
Parma* 21
Cagliari 19
Lecce* 17
Genoa* 16
Fiorentina 14
Verona* 13
Pisa 13