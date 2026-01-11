Inter e Napoli si dividono la posta: super McTominay

La domenica di Serie A, dopo la vittoria della Lazio sul campo del Verona, si è conclusa con il super big match Scudetto a San Siro tra Inter e Napoli.

Inter-Napoli 2-2

Il match parte subito forte con un primo tempo giocato su altissimi livelli con capovolgimenti di fronte continui e poco tempo per respirare. Ad aprire le danze ci pensa Federico Dimarco che viene servito da Thuram sulla corsa e con un preciso tiro ad incrociare buca Milinkovic-Savic. A riequilibrare i conti nella prima frazione di gioco ci pensa McTominay che anticipa tutti sul primo palo, Sommer compreso. Nella seconda frazione di gioco è sempre l'Inter a muovere il tabellino e rompere l'equilibrio con Calhanoglu dagli undici metri che spiazza Milinkovic, fatale lo step-on-foot di Rrahmani su Lautaro Martinez. Il Napoli non si perde però d'animo e ancora grazie a McTominay trova la via del pareggio a dieci minuti dalla fine. Termina con quattro gol e posta in palio divisa tra nerazzurri e partenopei con la classifica che in vetta si accorcia sempre di più.

IPA

La classifica

Inter* 43

Milan* 40

Napoli* 39

Roma 39

Juventus* 36

Como* 34

Atalanta 31

Lazio 28

Bologna* 27

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese* 22

Parma* 21

Cagliari 19

Lecce* 17

Genoa* 16

Fiorentina 14

Verona* 13

Pisa 13