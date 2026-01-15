Pirateria, De Siervo: “Stiamo inviando duemila lettere dove chiediamo…”
Le parole dell'amministratore delegato della Serie A sul tema della pirateria
La pirateria è un tema di dibattito nel mondo del calcio: la Lega Serie A chiede i risarcimenti e manda le lettere agli utenti che hanno usufruito delle piattaforme illegali per vedere le partite. Ai microfoni del Sole 24 Ore, l’amministratore delegato Luigi De Siervo si è espresso in merito.
Le parole di Luigi De Siervo sulla pirateria nel mondo del calcio
Qui non si chiede a nessuno di censurare contenuti, ma solo di impedire che determinate infrastrutture siano utilizzate per attività illegale. Stiamo inviando duemila lettere nelle quali chiediamo mille euro a chi è stato identificato dalla Guardia di Finanza come utilizzatore di piattaforme illegali. Lo consideriamo un passaggio necessario per far capire che non esistono più zone grigie. La pirateria online è un'industria che vale miliardi di dollari. Contrastarla non ha nulla a che vedere con la libertà di parola o con questioni geopolitiche: riguarda solo profitti enormi costruiti sull'illegalità. Come prova la piena collaborazione di molti altri fornitori di infrastrutture, bloccare i flussi illegali in modo rapido e mirato è possibile. Serve però collaborazione.