Lazio-Bologna, Italiano: "La Lazio è in grande crescita, noi abbiamo reagito bene*

Un punto all’Olimpico? Lo accolgo bene, giocare con questo ritmo partite una dopo l’altra e venire ad affrontare una Lazio in grande crescita, sta giocando bene, ha grande autostima, ho visto le sue ultime partite. Siamo stati bravi a pareggiare subito, nell’ultimo quarto d’ora non siamo riusciti a sfruttare quella superiorità con l’ingresso di gente fresca che secondo me poteva darci di più. Oggi abbiamo reagito, siamo vivi, giovedì rigiochiamo. Sono contento per quello che i ragazzi stanno mostrando. Accolgo bene questo punto, aggiungiamo questo punto a una classifica che è già bellissima, continuiamo così.