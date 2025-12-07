Lazio-Bologna, Italiano: "La Lazio è in grande crescita, noi abbiamo reagito bene*

Vincenzo Italiano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della gara Lazio-Bologna

Le dichiarazioni di Italiano a Sky Sport 

Un punto all’Olimpico? Lo accolgo bene, giocare con questo ritmo partite una dopo l’altra e venire ad affrontare una Lazio in grande crescita, sta giocando bene, ha grande autostima, ho visto le sue ultime partite. Siamo stati bravi a pareggiare subito, nell’ultimo quarto d’ora non siamo riusciti a sfruttare quella superiorità con l’ingresso di gente fresca che secondo me poteva darci di più. Oggi abbiamo reagito, siamo vivi, giovedì rigiochiamo. Sono contento per quello che i ragazzi stanno mostrando. Accolgo bene questo punto, aggiungiamo questo punto a una classifica che è già bellissima, continuiamo così.

Il periodo del Bologna 

 Abbiamo risposto presente anche oggi dopo la vittoria in Coppa, nelle ultime 15 partite abbiamo perso solo quella contro la Cremonese. Siamo a un terzo di campionato, di strada ce n’è ancora da fare (…) Come ho detto, i subentrati, contro una Lazio stanca, potevano incidere un po’ di più . Il nostro è un tour de force incredibile, e la soddisfazione per me è avere una squadra che tiene sempre il campo, essere sempre in partita. Già per questo, siamo a buon punto.

 

