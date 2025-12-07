Sarri in conferenza: "Arbitro permaloso. Risentimento all'adduttore per Isaksen. Ciro..."

Direttamente dalla Sala Stampa all'Olimpico di Roma è intervento mister Maurizio Sarri, che al termine della sfida con il Bologna ha dato le sue impressioni sulla sfida andata in scena alle ore 18:00.

Tavares? I Problemi difensivi di Nuno non vengono fuori questa sera. Ha la difficoltà di mantenere l'attenzione e concentrazione per lunghi periodi di tempo, cosa che fanno solitamente i difensori.

Il rosso di Gila? Non ha offeso l'arbitro. Gli ha detto che per lui non è un arbitro di alto livello, senza andare all'offesa personale, lui si vede che è più permaloso di altri e lo ha espulso.

Mercato? Non ho novità per gennaio. Non ho fatto richieste a livelli di nomi, ma di ruoli. Quali sono i ruoli? O entri in società o non te lo dico (ride, ndr).

Problemi in attacco? Alla Lazio Immobile fece 29 goal al suo primo anno con me. Nel nostro modo di fare calcio non è vero che il centravanti non segna. Castellanos non è ancora al massimo della condizione. Noslin non è un attaccante puro. Dia aspettiamo ancora, anche se nelle ultime partite mi è piaciuto. Vediamo la condizione di Taty, e valutiamo.

Isaksen? Risentimento all'adduttore, speriamo non sia nulla di grave. Sperando che non sia nulla di grave.

Se mi aspettavo questo rendimento da Tavares? A grandi linee si. Le caratteristiche erano ben delineate. Straripante nella percussione, e meno bravo nella percussione con la palla da fermo. Ha uno strapotere fisico, potrebbe difendere bene, ma questo appartiene alle caratteristiche.

Immobile? Io l'ho lasciato nei nostri spogliatoi. Stava parlando con loro a fine gara quando io sono venuto in conferenza stampa. È di casa. Tributo dovuto dalla tifoseria. Quanti goal ha fatto alla Lazio? 207? Alla faccia.