Lazio-Bologna, Ravaglia: "Sinisa? É la sua partita e vogliamo ricordarlo sempre"

Al termine della gara Lazio-Bologna, che si è conclusa con un pareggio, il portiere Ravaglia ha commentato il risultato ai microfoni di Sky Sport.

Ci piace ricordare Sinisa, alla fine è partito tutto da lì. Questa è una serata speciale, è la sua partita e vogliamo ricordarlo sempre.

Grande partita da parte di tutti. Sono contento, ci portiamo a casa una grande prestazione e continuiamo così prché tra poco torniamo in campo. Skorupski? Lui è uno dei giocatori più importanti, siamo un bellissimo gruppo. Abbiamo bisogno di tutti, non ci sono undici titolari.