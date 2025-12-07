Lazio-Bologna, Ravaglia: "Sinisa? É la sua partita e vogliamo ricordarlo sempre"

Ravaglia ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport al termine della gara Lazio-Bologna

Michelle De Angelis /
Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball
Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball

Al termine della gara Lazio-Bologna, che si è conclusa con un pareggio, il portiere Ravaglia ha commentato il risultato ai microfoni di Sky Sport.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Ravaglia a Sky Sport 

Il ricordo di Sinisa

Ci piace ricordare Sinisa, alla fine è partito tutto da lì. Questa è una serata speciale, è la sua partita e vogliamo ricordarlo sempre.

Queste le sue parole a Dazn

Grande partita da parte di tutti. Sono contento, ci portiamo a casa una grande prestazione e continuiamo così prché tra poco torniamo in campo. Skorupski? Lui è uno dei giocatori più importanti, siamo un bellissimo gruppo. Abbiamo bisogno di tutti, non ci sono undici titolari.

Zortea in conferenza: "Partita equilibrata. Giusto un punto a testa"
Sarri: "Se devono arrivare giocatori che non ci migliorano, meglio non arrivino"