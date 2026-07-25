Mercato Lazio, Markmann prende quota: trattativa in fase avanzata. Dominguez resta sullo sfondo

Ginevra Sforza /
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Nonostante il profilo più seguito per rafforzare retroguardia biancoceleste resti Sergi Dominguez, la Lazio avrebbe inserito sul proprio taccuino anche un altro nome: Noah Markmann, difensore classe 2007 del Nordsjaelland.

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Trattativa avanzata per Markmann

Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, la trattativa per il centrale danese sarebbe in fase avanzata: l'esperto di calciomercato parla di un'operazione da circa 7 milioni di euro bonus compresi

Pista ancora aperta per Dominguez

Costi sensibilmente più bassi rispetto alla trattativa per il difensore della Dinamo Zagabria, al momento alle prese con gli impegni europei. Tuttavia, il capitolo Dominguez non sembra del tutto chiuso e, secondo quanto raccolto da Il Messaggero, potrebbe riaprirsi già la prossima settimana dopo la sfida di ritorno per i preliminari di Champions League contro il Thun.

 

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