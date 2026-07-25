Cancellieri ai saluti: il Celtic torna sulle sue tracce. La Lazio fissa il prezzo

Lazzari, Cancellieri, Pellegrini e Belahyane sono i principali partenti in questa sessione di mercato, non rientrando nei piani di Gattuso. Nomi che la Lazio potrà cedere per fare cassa, viste le difficoltà economiche per acquistare.

Cancellieri, idea Celtic

In questo scenario, Matteo Cancellieri, con il contratto in scadenza nel 2027, resta sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, l'esterno offensivo sarebbe finito nel mirino del Celtic, che già in passato lo aveva seguito, così come Isaksen, alla prese con il recupero dall'operazione per risolvere la pubalgia e che lo terrà ai box ancora per dieci giorni.

La valutazione della Lazio

Nonostante il danese sia ancora indisponibile, la Lazio sarebbe disposta a lasciar partire il 24enne romano, la cui valutazione si aggira attorno ai 15 milioni i euro. Un richiesta elevata e che difficilmente verrà soddisfatta dalle pretendenti.