Nazionali, Kenneth Taylor convocato dall'Olanda di Xavi

Xavi Hernandez, nuovo commissario tecnico dell'Olanda, ha convocato Kenneth Taylor per i prossimi impegni

Beniamino Civitelli /
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Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Sarà l'ultimo weekend di sfide fra i club prima di una sosta che in totale durerà circa tre settimane. Le diverse federazioni stanno iniziando a diramare le convocazioni.

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Taylor convocato in nazionale

L'Olanda attraverso un post su Instagram ha reso note le convocazioni dei calciatori che prenderanno parte al ritiro della nazionale. Fra i tanti, il nuovo commissario tecnico Xavi ha chiamato anche Kenneth Taylor, che torna a vestire la maglia orange dopo l'ultima esperienza nel 2022.

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