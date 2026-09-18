Nazionali, Kenneth Taylor convocato dall'Olanda di Xavi
Xavi Hernandez, nuovo commissario tecnico dell'Olanda, ha convocato Kenneth Taylor per i prossimi impegni
Photo by Timothy Rogers/Getty Images)
Sarà l'ultimo weekend di sfide fra i club prima di una sosta che in totale durerà circa tre settimane. Le diverse federazioni stanno iniziando a diramare le convocazioni.
Taylor convocato in nazionale
L'Olanda attraverso un post su Instagram ha reso note le convocazioni dei calciatori che prenderanno parte al ritiro della nazionale. Fra i tanti, il nuovo commissario tecnico Xavi ha chiamato anche Kenneth Taylor, che torna a vestire la maglia orange dopo l'ultima esperienza nel 2022.