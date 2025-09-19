Tutte le modifiche al traffico e i divieti di sosta per il derby della Capitale numero 185

Domenica, dalle 12:30, lo stadio Olimpico ospiterà il derby numero 185 tra Lazio e Roma. Una partita che comporterà significative modifiche alla viabilità e all’ordine pubblico.

I divieti di sosta

In occasione della gara, come riportato da romamobilita.it, scatteranno divieti di sosta in via Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori, piazza Lauro De Bosis, piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, via dei Robilant, viale Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina, piazzale e viale Giuseppe Volpi, piazzale, largo e lungotevere Maresciallo Diaz, via Mario Toscano, via Salvatore Contarini, largo Ferraris IV, viale dello Stadio Olimpico, via Edmondo De Amicis, via del Campeggio, piazzale dello Stadio Olimpico, lungotevere Cadorna e Fellini, viale Antonino di San Giuliano, via Colli della Farnesina, via dei Monti della Farnesina, piazzale Maresciallo Giardino, piazzale di Ponte Milvio e via Cassia (nel tratto davanti alla Chiesa della Gran Madre di Dio). Altri divieti riguarderanno viale dello Stadio Flaminio, piazzale Ankara, piazza Mancini, via Martino Longhi e lungotevere della Vittoria.

Le limitazioni entreranno in vigore con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio.

Le chiusure al traffico

Per garantire l’afflusso e il deflusso dei tifosi in sicurezza, sono previste chiusure temporanee su viale Tor di Quinto (tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz), lungotevere Maresciallo Diaz (tra largo Diaz e piazzale Lauro De Bosis), ponte Duca d’Aosta, lungotevere Cadorna, lungotevere Fellini, piazzale Maresciallo Giardino, lungotevere della Vittoria e Oberdan.

Viale dei Giusti della Farnesina sarà completamente pedonalizzato.

Chiusure “a vista” e deflusso post-partita

Chiusure “a vista”, cioè attuate solo in caso di necessità, potranno interessare via Tittoni, largo Ferraris IV, viale della Macchia della Farnesina, piazzale e viale Giuseppe Volpi, via dei Monti della Farnesina, piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc e viale Boselli.

Il deflusso

Nella fase di uscita dallo stadio, ulteriori interdizioni alla circolazione “a vista” potranno riguardare piazzale Diaz, piazzale della Farnesina, viale Boselli, lo svincolo della galleria Giovanni XXIII in direzione Olimpico, Ponte Duca d’Aosta, lungotevere Cadorna, Fellini, Oberdan e della Vittoria, via Morra di Lavriano, viale Angelico, circonvallazione Clodia, via Corridoni e piazza Lauro de Bosis.

Modifiche su via Edmondo De Amicis

Per ragioni di sicurezza pubblica, su via De Amicis scatterà oltre al divieto di sosta anche il senso unico da via della Camilluccia a piazzale dello Stadio Olimpico, con possibili chiusure temporanee “a vista”.

Aree di parcheggio per le tifoserie

I tifosi della Lazio potranno utilizzare l’area di parcheggio di XVII Olimpiade, mentre ai sostenitori della Roma sarà riservato il parcheggio di piazzale Clodio.

Il trasporto pubblico per l'Olimpico

Lo stadio è raggiungibile in modo sostenibile senz’auto, quindi utilizzando il trasporto pubblico. Sono questi i collegamenti che servono l'area: 2 (piazzale Flaminio-piazza Mancini), 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza della Repubblica metro A-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).