Lazio, indagine segreta sugli ultras: sentiti già 4 giocatori

Giocatori ascoltati e indagini sulla Curva

La Procura di Roma, con il supporto del nucleo investigativo, ha aperto un’inchiesta sulle pressioni che alcuni ambienti ultras avrebbero esercitato sulla Lazio di Claudio Lotito. Negli ultimi mesi sono stati ascoltati in Procura quattro calciatori biancocelesti, tra ex e attuali: Ciro Immobile, Alessio Romagnoli, Ivan Provedel e Luca Pellegrini. Secondo quanto riportato da Il Domani, le indagini puntano a chiarire eventuali rapporti tra la società e le frange più radicali della tifoseria, un tempo guidata da Fabrizio Piscitelli, detto “Diabolik”, ucciso nel 2019 in una faida legata al traffico di droga nella Capitale.

L’asse Roma-Milano e i legami criminali

L’inchiesta romana presenta punti di contatto con quella avviata a Milano sugli ultras dell’Inter, tanto che da mesi circolano documenti comuni riguardanti dinamiche che vanno oltre il calcio. Al centro ci sarebbero affari legati al controllo dei parcheggi dello stadio Olimpico, sostenuti da figure vicine alla ’ndrangheta, oltre a episodi di violenza contro tifosi rivali e ingerenze in controversie pubbliche, come quelle che hanno coinvolto il cantante Fedez e il personal trainer Cristiano Iovino. Gli investigatori parlano di un vero e proprio gemellaggio tra le curve di Lazio e Inter, che negli anni avrebbe portato a episodi di aggressioni, accordi economici e collegamenti con ambienti mafiosi.

