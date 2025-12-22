Lazio-NASDAQ, i biancocelesti hanno già un loro ticker: il comunicato

La Società biancoceleste ha rilasciato un comunicato riguardante l'accordo con NASDAQ, affermando che il club ha già un proprio ticker

Michelle De Angelis /

La Società Lazio ha rilasciato un comunicato riguardante l'accordo con NASDAQ, affermando che il club ha già un proprio ticker.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Lazio-NASDAQ: il comunicato della Società

Il nuovo ticker

La S.S. Lazio comunica che il Nasdaq ha riservato il ticker LZO per S.S. Lazio S.p.A., un passaggio significativo che segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita e apertura internazionale del Club.

La riserva del ticker rappresenta un segnale concreto di un progetto più ampio, che guarda al futuro e mette in relazione il mondo del calcio con l’innovazione, i media e la finanza internazionale, mantenendo saldi i valori, la storia e l’identità laziale.

Il simbolo LZO

Il simbolo LZO racconta una Lazio capace di evolversi, di investire in una visione moderna e di posizionarsi tra le realtà sportive che guardano oltre il campo, con l’obiettivo di rafforzare il proprio brand e la propria presenza a livello globale.

Il Club prosegue così un percorso strutturato e responsabile, pensato per creare nuove opportunità di crescita e sviluppo, a beneficio della società, dei tifosi e dell’intero ecosistema biancoceleste.

La Coppa d'Africa è iniziata: ecco quando esordiranno Dia e Dele-Bashiru
Cambio di piani, Milan-Como non si giocherà a Perth: il comunicato