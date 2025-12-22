Lazio-NASDAQ, i biancocelesti hanno già un loro ticker: il comunicato

La Società Lazio ha rilasciato un comunicato riguardante l'accordo con NASDAQ, affermando che il club ha già un proprio ticker.

La S.S. Lazio comunica che il Nasdaq ha riservato il ticker LZO per S.S. Lazio S.p.A., un passaggio significativo che segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita e apertura internazionale del Club.

La riserva del ticker rappresenta un segnale concreto di un progetto più ampio, che guarda al futuro e mette in relazione il mondo del calcio con l’innovazione, i media e la finanza internazionale, mantenendo saldi i valori, la storia e l’identità laziale.