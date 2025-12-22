La Coppa d'Africa è iniziata: ecco quando esordiranno Dia e Dele-Bashiru

Marocco-Comore ha inaugurato ieri la Coppa d’Africa, ma la manifestazione entrerà nel vivo domani con l’esordio del Senegal di Boulaye Dia e della Nigeria di Fisayo Dele-Bashiru, impegnate rispettivamente contro Botswana e Tanzania.

Per quanto riguarda l’attaccante biancoceleste, una maglia da titolare appare difficile: secondo i rumors locali, il tridente iniziale dovrebbe essere composto da Mané, Sarr e Ndiaye, con Jackson e lo stesso Dia pronti a subentrare nelle rotazioni. Il Senegal, guidato da Pape Thiaw e considerato tra le principali favorite per il titolo, è arrivato in Marocco venerdì scorso venendo accolto da una nutrita folla di tifosi.

Dia - Fraioli

Dele-Bashiru verso la titolarità

Scenario significativo per Dele-Bashiru, che con la sua Nigeria è sbarcato in Marocco, dove lo ha accolto parte della famiglia, vista l’origine marocchina della moglie, la modella Nada Bensounaa. Il centrocampista della Lazio era stato schierato titolare nell’unica amichevole pre-torneo, disputata il 16 dicembre contro l’Egitto, e per questa Coppa d’Africa il ct Eric Chelle gli ha affidato la prestigiosa maglia numero 10, fattore che conferma la fiducia nel centrocampista della Lazio con la possibile partenza nei titolari dal primo minuto.