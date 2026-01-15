Toth, un rifiuto del Ferencvaros riaccende le speranze a Formello
L’arrivo di Taylor non può bastare a Maurizio Sarri per rafforzare il reparto di mezzo. La Lazio ha infatti messo nel mirino il giovane talento del Ferencvaros, Alex Toth, centrocampista classe 2005 seguito anche dal Bournemouth.
Il Ferencvaros rifiuta il Bournemouth
Tuttavia, secondo quanto raccolto da Il Messaggero, nella giornata di ieri il club ungherese ha rifiutato l’offerta da parte degli inglesi di 15 milioni più bonus. Decisione maturata a seguito del crescente interesse di diverse big piombate all’improvviso sull’ungherese.
La Lazio spera, anche se la preferenza resta la Premier
Un rifiuto che è stato accolto positivamente a Formello, dove ora si riaccende una speranza per il ventenne. La Lazio, ad ogni modo, è consapevole di dove fare i conti con la volontà del giocatore: la sua preferenza resta l'approdo in Premier League.