Toth, un rifiuto del Ferencvaros riaccende le speranze a Formello

Ginevra Sforza /
Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images via Onefootball
Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images via Onefootball

L’arrivo di Taylor non può bastare a Maurizio Sarri per rafforzare il reparto di mezzo. La Lazio ha infatti messo nel mirino il giovane talento del Ferencvaros, Alex Toth, centrocampista classe 2005 seguito anche dal Bournemouth

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il Ferencvaros rifiuta il Bournemouth

Tuttavia, secondo quanto raccolto da Il Messaggero, nella giornata di ieri il club ungherese ha rifiutato l’offerta da parte degli inglesi di 15 milioni più bonus. Decisione maturata a seguito del crescente interesse di diverse big piombate all’improvviso sull’ungherese. 

La Lazio spera, anche se la preferenza resta la Premier

Un rifiuto che è stato accolto positivamente a Formello, dove ora si riaccende una speranza per il ventenne. La Lazio, ad ogni modo, è consapevole di dove fare i conti con la volontà del giocatore: la sua preferenza resta l'approdo in Premier League.

Rayan nel mirino della Lazio: offerta inviata al Vasco da Gama
Mercato, centrocampo in stand-by: la Lazio studia le prossime mosse