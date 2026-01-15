Mercato, centrocampo in stand-by: la Lazio studia le prossime mosse

La società biancoceleste è consapevole della necessità di intervenire sul mercato per rafforzare il centrocampo. L’arrivo di Taylor non può bastare a colmare il vuoto lasciato dalla pesante uscita di Guendouzi, motivo per cui i biancocelesti sono al lavoro per mettere a disposizione a Sarri un nuovo centrocampista di qualità.

Timber sfumato

Non solo Toth, ma anche Timber era finito sui taccuini dei laziali. Tuttavia, come nel caso del ventenne ungherese, anche l’olandese ha espresso una chiara preferenza per la Premier League. Stando quanto riferito da Il Messaggero, nonostante fosse considerato un profilo ideale per Sarri, l’operazione è sfumata davanti ai 4 milioni di commissioni ai 3,5 di ingaggio richiesti. Ora la Lazio è costretta a valutare altri nomi.

Lazio anche su Mendoza: richiesta alta per i biancocelesti

Uno di questi è infatti Rodrigo Mendoza, giovanissimo centrocampista classe 2005, che rientra nelle richieste del tecnico per una mediana carente di corsa e dinamismo. Sulla giovane, però, la concorrenza è altissima: dal City all’Arsenal, fino alla Juventus in Italia. L'Elche, dal canto suo, valuta il cartellino del giocatore per una cifra tra i 20 e i 25 milioni, troppo onerosa per le casse biancocelesti.

Stand-by anche per Fabbian e Samardzic

Per quanto riguarda i profili seguiti in Serie A, Fabbian e Samardzic sono ritenuti profili più offensivi, mentre Ilic non ha convinto pienamente a Formello. Al momento, quindi , la questione centrocampo resta ancora in stallo. Sarà necessaria un’accelerata da parte della società per poter individuare l’innesto giusto compatibile alle richieste di Sarri e alle disponibilità economiche del club.