Lazio-Udinese, Runjaic: " Non sono contento al 100%. A Sarri ho chiesto..."

Il mister Kosta Runjaic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport al termine dell'incontro Lazio-Udinese.

Davis è un gran giocatore, reduce da una grande stagione: difficile sostituirlo. Oggi abbiamo provato Gueye, penso abbia giocato una gara solida, non era facile per lui. Sono felice abbia superato il test in ottimo modo, avevamo anche Buksa ma ho preferito mettere Gueye perché aveva più allenamenti. Sta imparando giorno dopo giorno dai giocatori con esperienza, penso avrà grande futuro.