Lazio-Udinese, Runjaic: " Non sono contento al 100%. A Sarri ho chiesto..."
Il mister Kosta Runjaic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport al termine dell'incontro Lazio-Udinese
Il mister Kosta Runjaic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport al termine dell'incontro Lazio-Udinese.
L'intervento di Runjaic a Dazn
Sarri
A Sarri ho chiesto una sigaretta, gli ho detto che ne avevo bisogno anche io dopo questa gara.
La rosa
Davis è un gran giocatore, reduce da una grande stagione: difficile sostituirlo. Oggi abbiamo provato Gueye, penso abbia giocato una gara solida, non era facile per lui. Sono felice abbia superato il test in ottimo modo, avevamo anche Buksa ma ho preferito mettere Gueye perché aveva più allenamenti. Sta imparando giorno dopo giorno dai giocatori con esperienza, penso avrà grande futuro.
Il suo ruolo
Sto imparando gara dopo gara la Serie A, penso continueremo a lavorare nello stesso modo, con giocatori che stanno migliorando. Atta, Zaniolo e Zanoli, tra gli altri. Non sono contento al 100%, qualche punto in più potevamo averlo ma dobbiamo rimanere tranquilli. Prossimo anno in italiano? Vedremo