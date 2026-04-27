Conferenza Noslin: "Due punti persi. Abbiamo bisogno di recuperare…"

Dopo i 90' di Lazio-Udinese in conferenza stampa è intervenuto il calciatore biancoceleste, Tijjani Noslin.

La partita di Bergamo è stata molto dura, era chiaro che potessimo essere meno brillanti, non abbiamo fatto un buon inizio di partita, ma durante il match abbiamo dimostrato. Abbiamo bisogno di recuperare.