Conferenza Noslin: "Due punti persi. Abbiamo bisogno di recuperare…"

Dopo i 90' di Lazio-Udinese in conferenza stampa è intervenuto il calciatore biancoceleste

Beniamino Civitelli /

Dopo i 90' di Lazio-Udinese in conferenza stampa è intervenuto il calciatore biancoceleste, Tijjani Noslin.

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La conferenza stampa di Noslin

La partita di Bergamo è stata molto dura, era chiaro che potessimo essere meno brillanti, non abbiamo fatto un buon inizio di partita, ma durante il match abbiamo dimostrato. Abbiamo bisogno di recuperare. 

Un punto guadagnato o due punti persi?

Abbiamo perso due punti, sicuramente l'Udinese ha giocato bene ma siamo stati bravi a rimanere attaccati alla partita, sicuramente sono due punti persi.

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