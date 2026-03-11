Disastro Tottenham: errori clamorosi del giovane Kinský

Serata da dimenticare per il Tottenham nella sfida contro l’Atletico Madrid. Dopo appena un tempo la squadra di Simeone è già avanti 4-1, dominando la gara e sfruttando anche gli errori della retroguardia inglese.

Nel mirino finiscono soprattutto le scelte di Igor Tudor. L’allenatore degli Spurs ha infatti deciso di lasciare inizialmente in panchina Vicario, affidando la porta al giovane classe 2003 Kinský. Una decisione che si è rivelata subito complicata: il portiere ha commesso almeno due errori pesanti che hanno favorito i gol dell’Atletico.

Dopo il terzo centro dei padroni di casa, Tudor ha deciso di intervenire immediatamente sostituendo Kinský e inserendo Vicario tra i pali, nel tentativo di arginare la serata difficile della squadra.

Il clima nel settore ospiti è diventato presto pesante. I tifosi del Tottenham, già frustrati dall’andamento della partita, hanno iniziato ad abbandonare gli spalti prima ancora dell’intervallo, segno di una serata che per gli Spurs rischia di restare tra le più amare della stagione.