Il Bayern travolge l’Atalanta: 6-1 al Gewiss Stadium
Serata da incubo per la squadra di Palladino nell’andata degli ottavi di Champions League. I tedeschi dominano e mettono un piede e mezzo ai quarti
Serviva un’impresa e invece arriva una serata amarissima per l’Atalanta. All’andata degli ottavi di finale di Champions League la squadra di Palladino crolla al Gewiss Stadium, travolta 6-1 dal Bayern Monaco in una gara dominata dai tedeschi fin dai primi minuti.
Il match si mette subito in salita per i nerazzurri. A sbloccare la partita è Stanisic, seguito poco dopo dalle reti di Olise e Gnabry che indirizzano già nel primo tempo la sfida a favore della squadra di Kompany.
Nella ripresa il copione non cambia. Il Bayern continua a spingere e trova ancora la via del gol con Nicolas Jackson e Musiala, mentre Olise firma la sua doppietta personale completando una prestazione dominante dei bavaresi.
Solo nel recupero arriva il gol della bandiera per l’Atalanta, segnato da Pasalic, che rende meno pesante il passivo ma non cambia la sostanza di una serata difficile.
Il risultato dell’andata lascia pochissime speranze alla squadra bergamasca in vista del ritorno. Per l’Atalanta, ora, la Coppa Italia potrebbe diventare l’obiettivo principale per assicurarsi un posto nelle competizioni europee della prossima stagione, con la semifinale di ritorno contro la Lazio in programma il 22 aprile.