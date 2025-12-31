Caso arbitri, frattura all'interno della Serie A: tre club si dissociano dalla lettera di Lotito

Il caso arbitri emerso in questi ultimi giorni ha chiaramente debilitato tutto l'ambiente biancoceleste: la PEC inviata da Lotito ha diviso anche la stessa Serie A.

Tre club si dissociano

In particolare, il punto in cui si citava la preoccupazione relativa alla regolarità del campionato “non isolata e che riguarda altri club del massimo campionato”, ha fatto emergere il dissenso di alcuni club. Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, su questo passaggio sono arrivati messaggi da parte di Scaroni, Marotta e Chiellini, sottolineando che le loro società si dissociano dal contenuto della lettera inviata da Claudio Lotito.