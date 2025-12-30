Pieri: "Gli arbitri a volte non capisco di calcio, conoscono le norme ma…"

Udinese-Lazio ha scatenato tantissime polemiche dopo la decisione di convalidare il gol a Davis nonostante il tocco di mano. L'intervento ad Open VAR di Rocchi come prevedibile ha aumentato e acceso il dibattito in una discussione che sembra non placarsi.

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Tiziano Pieri, ex arbitro, per commentare il momento che sta vivendo la classe arbitrale italiana.

Le parole di Tiziano Pieri a Radio Laziale

Ci sono sempre stati arbitri più bravi di altri. Il VAR oggi se si vede arrivare un carico di lavoro enorme è questo che stride perchè l'arbitro deve decidere in campo, al limite un episodio. Se togliamo il VAR per una giornata ma quanti episodi ci sono? Gli arbitri del 2000 non erano più bravi. Sono gli arbitri che si sono condizionati dal VAR e si sono fatti prendere la mano e hanno paura di decidere.

Quando si va al VAR si cambia sempre decisione

Vero, però quando vieni chiamato al VAR nell'80% delle volte è normale che tu debba cambiare decisione. È normale che se ti chiama qualcosa non va, perchè il VAR è nato per chiari ed evidenti errori ed è qui che devi lavorare sui varisti per fare la chiamata giusta.

Al VAR chiamano meno?

In alcuni casi hanno chiamato male non meno. Gli arbitri se fanno carriera hanno iniziato ad arbitrare ai 15-16 anni. Parliamo di ex calciatori e allenatori che possono fare una commissione per aiutare arbitri e poi facciamo delle wild card di ex calciatori che possono aiutare ad arbitrare facendo magari un anno in campionati più bassi. Chi ha giocato a calcio è avvantaggiato. Gli arbitri a volte non capisco di calcio, sono dei giudici che conoscono le norme e non le dinamiche.

Colombo tutelato o fermato?