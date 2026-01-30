Przyborek in arrivo a Roma, stasera all'Olimpico

Sbarco nella Capitale

Adrian Przyborek è pronto a iniziare la sua avventura alla Lazio. Il giovane talento polacco è atteso in tarda mattinata a Fiumicino con un volo diretto da Berlino, dopo aver risolto gli ultimi dettagli logistici legati al trasferimento. Nella giornata di domani svolgerà le consuete visite mediche di rito, prima a Villa Mafalda e poi all’Isokinetic per i test atletici, passaggi fondamentali prima dell’ufficialità.

Investimento per il futuro

Questa sera Przyborek assisterà dalla tribuna alla sfida contro il Genoa, vivendo il suo primo contatto con l’Olimpico, seppur in un clima particolare. Da domani sarà a disposizione della squadra e inizierà un percorso di inserimento graduale, nonostante venga considerato dagli addetti ai lavori già molto maturo per la sua età. Si tratta di un investimento importante in ottica futura: l’operazione è costata circa 4,5 milioni di euro più bonus, per un calciatore che ha compiuto 19 anni il 1° gennaio e sul quale il club crede fortemente, tanto da aver accettato una clausola del 20% sulla futura rivendita a favore della società di provenienza.