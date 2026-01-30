Stop alle trasferte per i tifosi della Lazio

Divieto fino a fine stagione

Niente più trasferte fino al termine del campionato per i tifosi della Lazio. A partire dalla prossima gara in casa della Juventus, i sostenitori biancocelesti non potranno seguire la squadra all’Allianz Stadium. Una decisione che segna un ulteriore punto di rottura in una stagione già carica di tensioni.

Biglietti annullati e rimborsi

Come riportato dal Corriere dello Sport, è stato lo stesso club bianconero a comunicare che tutti i biglietti acquistati dai tifosi laziali nel settore ospiti saranno annullati e rimborsati. Nel comunicato ufficiale si specifica che il rimborso avverrà nei prossimi giorni, direttamente sul metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto, secondo le tempistiche previste dagli istituti di credito. Una misura che ufficializza di fatto lo stop alle trasferte per il tifo biancoceleste.