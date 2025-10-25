Lazio-Juventus, la lista dei convocati di Igor Tudor
Attraverso un comunicato ufficiale la Juventus ha reso note le scelte di Igor Tudor per i convocati di domani
Igor Tudor sfida il suo (breve) passato domani sera allo Stadio Olimpico. L'allenatore croato sa che ha ancora pochi bonus da giocarsi se vuole avere la fiducia dell'ambiente bianconero in un periodo in cui i risultati faticano ad arrivare, l'ultima vittoria risale al 13 settembre contro l'Inter.
Il comunicato della Juventus
Impegno in trasferta per la Juventus che, nella serata di domani, domenica 26 ottobre, alle 20:45 giocherà sul campo della Lazio nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A.
Di seguito l'elenco dei giocatori bianconeri a disposizione di Igor Tudor.
SERIE A | LAZIO-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
24 Rugani
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
43 Fuscaldo