Lazio-Juventus, la lista dei convocati di Igor Tudor

Attraverso un comunicato ufficiale la Juventus ha reso note le scelte di Igor Tudor per i convocati di domani

Igor Tudor - Via onefootball (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
Igor Tudor sfida il suo (breve) passato domani sera allo Stadio Olimpico. L'allenatore croato sa che ha ancora pochi bonus da giocarsi se vuole avere la fiducia dell'ambiente bianconero in un periodo in cui i risultati faticano ad arrivare, l'ultima vittoria risale al 13 settembre contro l'Inter.

Attraverso un comunicato ufficiale la Juventus ha reso note le scelte di Igor Tudor per i convocati di domani.

Il comunicato della Juventus

Kenan Yildiz - Depositphotos
Impegno in trasferta per la Juventus che, nella serata di domani, domenica 26 ottobre, alle 20:45 giocherà sul campo della Lazio nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A.

Di seguito l'elenco dei giocatori bianconeri a disposizione di Igor Tudor.

SERIE A | LAZIO-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

43 Fuscaldo

