Xmas 2025, Marcolin: "Atmosfera bellissima, vedo una Lazio in crescita"

Tra gli ospiti presenti alla cena di Natale della Lazio, in programma questa sera nella suggestiva cornice di Spazio Novecento, c’era anche Dario Marcolin. L’ex centrocampista biancoceleste, oggi opinionista di Dazn, si è fermato ai microfoni ufficiali del club per raccontare le sensazioni e l’atmosfera che si respirano all’interno dell’ambiente Lazio.

Grande serata, iniziata benissimo, mi sono meravigliato dell’orario. La serata finirà a mezzanotte, l’una. Ci sono tante persone, circa 500 invitati e anche tutte le istituzioni. L’atmosfera? Molto bella, inaspettata. Lo spettacolo e tanti rapporti, tante le tv che si incontrano e le istituzioni. C’è il meglio del meglio.