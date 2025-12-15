Xmas 2025, Marcolin: "Atmosfera bellissima, vedo una Lazio in crescita"
L’ex biancoceleste e opinionista Dazn ospite a Spazio Novecento
Tra gli ospiti presenti alla cena di Natale della Lazio, in programma questa sera nella suggestiva cornice di Spazio Novecento, c’era anche Dario Marcolin. L’ex centrocampista biancoceleste, oggi opinionista di Dazn, si è fermato ai microfoni ufficiali del club per raccontare le sensazioni e l’atmosfera che si respirano all’interno dell’ambiente Lazio.
Queste le sue parole:
Grande serata, iniziata benissimo, mi sono meravigliato dell’orario. La serata finirà a mezzanotte, l’una. Ci sono tante persone, circa 500 invitati e anche tutte le istituzioni. L’atmosfera? Molto bella, inaspettata. Lo spettacolo e tanti rapporti, tante le tv che si incontrano e le istituzioni. C’è il meglio del meglio.
Lo dicevamo prima con degli amici, quando fai le cene di Natale è bello se ci arrivi dopo una vittoria. La Lazio è in crescita, arriva da una prestazione 9 contro 11 e dunque, miglior data e miglior giorno non poteva esserci.