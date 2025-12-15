Xmas 2025, Maestrelli: "Squadra compatta sotto la guida del Comandante. Contro il Parma..."
Massimo Maestrelli ospite alla cena di Natale tra presente e prospettive future
Tra gli ospiti della cena di Natale della Lazio, in corso questa sera a Spazio Novecento, c’era anche Massimo Maestrelli. Intercettato dai microfoni ufficiali del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sul momento che sta vivendo la squadra e sul lavoro di Maurizio Sarri.
Queste le sue parole:
È un momento particolarmente bello, c’è unità. Una squadra compatta, all’inizio è stato difficile penso anche tra i giocatori. L’allenatore è un direttore d’orchestra, lavora sulla testa e gran parte del merito va al Comandante.
È un uomo con la schiena dritta Sarri, non ha paura di dire quello che pensa e ci rappresenta in modo eccezionale. Non dice cose scontate, quello che pensa dice e mi sento protetto da lui.
Parma? Io ho creduto di non perderla, la fantasia non poteva immaginare una cosa così bella. Mio figlio Niccolò che è andato a Parma mi ha detto che è stata la vittoria più bella degli ultimi dieci anni. I tifosi poi, quel muro che penso avrà fatto il giro del mondo. La sciarpata è stata emozionante, penso sia facendo il giro. Chi è tifoso e ama la propria squadra credo abbia ammirato il settore ospiti a Parma. Essere laziale è qualcosa di unico e mi fa piacere che i giocatori iniziano a sentirla questa cosa.