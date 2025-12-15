Xmas 2025, Maestrelli: "Squadra compatta sotto la guida del Comandante. Contro il Parma..."

Tra gli ospiti della cena di Natale della Lazio, in corso questa sera a Spazio Novecento, c’era anche Massimo Maestrelli. Intercettato dai microfoni ufficiali del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sul momento che sta vivendo la squadra e sul lavoro di Maurizio Sarri.

Queste le sue parole:

È un momento particolarmente bello, c’è unità. Una squadra compatta, all’inizio è stato difficile penso anche tra i giocatori. L’allenatore è un direttore d’orchestra, lavora sulla testa e gran parte del merito va al Comandante.

È un uomo con la schiena dritta Sarri, non ha paura di dire quello che pensa e ci rappresenta in modo eccezionale. Non dice cose scontate, quello che pensa dice e mi sento protetto da lui.