La Lazio guarda in Brasile per l'attacco: occhi su Rayan del Vasco de Gana

In queste ore la Lazio è molto attiva sul mercato: dopo aver ceduto Castellanos e Guendouzi, la società ha preso Ratkov e Taylor ma non intende fermarsi qui.

La Lazio punta Rayan del Vasco da Gama

Secondo quanto riportato da Alberto Abbate de Il Messaggero, contatto in mattina con il Vasco de Gama per Rayan, classe 2006, fisico già strutturato, tecnica naturale, personalità precoce, ricca di dribbling, strappo, gol. Sei mesi fa il suo nome era entrato anche nei radar di Formello, solo il blocco del mercato estivo ha rimandato l'assalto. Ma in Brasile assicurano che stamattina un tentativo è stato rifatto, anche se l'affare rimane complicato. Il Vasco è una bottega storicamente cara e oggi fissa l’asticella in alto, intorno ai 40 milioni di euro. Sembra una cifra folle, fomentata dall'interesse di mezza Europa, compresa la Roma a cui la Lazio ha però già scippato Taylor.

Le cessioni

L'asso nella manica biancoceleste è un'altra cessione: c'è Isaksen in bilico, ma non sono arrivate offerte da minimo 20 milioni, che sarebbero prese in considerazione a Formello. A sorpresa però, Fabiani potrebbe compiere un altro capolavoro, cedendo Dia a più del doppio della cifra (circa 10 milioni, ancora da pagare alla Salernitana dopo il prestito biennale) e reinvestendola poi sul talento brasiliano. Il mercato continua a regalare colpi di scena. In ballo c'è ancora un nuovo acquisto a centrocampo (Toth davanti a Timber), ma la Lazio lo ha lasciato in standby in attesa di racimolare 10 milioni da Belahyane, che piace a Nizza ma soprattutto al Torino.