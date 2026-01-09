Giudice Sportivo, squalifica confermata a Zaccagni: salterà il Verona
La nota del Giudice Sportivo sulla squalifica a Matteo Zaccagni per diffida
Lazio, Zaccagni salta il Verona: il motivo
Come di consueto, al termine di ogni giornata di Serie A esce il verdetto del Giudice Sportivo. In questo caso, durante il match tra Lazio e Fiorentina, Zaccagni ha preso un cartellino giallo nel corso del secondo tempo: il capitano dei biancocelesti era diffidato, salterà quindi la gara di domenica contro il Verona. Di seguito la nota del Giudice Sportivo.
La nota del Giudice Sportivo sulla squalifica a Zaccagni
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.500,00
ZACCAGNI Mattia (Lazio): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra.; già diffidato (Quinta sanzione).
Lazio, squalificato anche un dirigente
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BIANCHI Alberto (Lazio): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.