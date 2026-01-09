Giudice Sportivo, squalifica confermata a Zaccagni: salterà il Verona

Lazio, Zaccagni salta il Verona: il motivo

Come di consueto, al termine di ogni giornata di Serie A esce il verdetto del Giudice Sportivo. In questo caso, durante il match tra Lazio e Fiorentina, Zaccagni ha preso un cartellino giallo nel corso del secondo tempo: il capitano dei biancocelesti era diffidato, salterà quindi la gara di domenica contro il Verona. Di seguito la nota del Giudice Sportivo.

La nota del Giudice Sportivo sulla squalifica a Zaccagni

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.500,00

ZACCAGNI Mattia (Lazio): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra.; già diffidato (Quinta sanzione).

Lazio, squalificato anche un dirigente

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIANCHI Alberto (Lazio): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.

