Champions League | L’Inter trionfa e disastro del Napoli: i risultati delle due partite

Oggi ha preso il via la terza giornata di Champions League e le italiane scese in campo sono state due: Inter e Napoli.

Le partite di queste due squadre sono andate in maniera totalmente diversa: da una parte i neroazzurri che, pur soffrendo il primo tempo, hanno conquistato la vittoria grazie ai gol di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu e Pio Esposito; dall’altra, invece, gli azzurri sconfitti con un clamoroso 6-2.

Ecco il riassunto dei due match.

Union Saint Gilloise-Inter

Formazioni iniziali:

Union SG (3-5-2): 37 Scherpen; 48 Leysen, 16 Burgess, 5 Mac Allister; 22 Niang, 6 Van De Perre, 4 Rasmussen, 8 Zorgane, 25 Khalaili; 10 Ait El Hadj, 12 David.

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito.

Il match dei neroazzurri non è iniziato nel migliore dei modi: a pochi minuti dall’inizio del primo tempo, infatti, l’Union SG è stato protagonista di diverse azioni molto pericolose, gestite nel migliore dei modi da Sommer.

Per quasi tutti i primi 45’, l’Inter di Chivu si è ritrovata a difendere continuamente senza mai prendere gol.

La situazione, però, si è ribaltata nel momento in cui - al 41’ - è arrivato il primo gol della partita, firmato Dumfries. Poco dopo, anche Lautaro Martinez è andato a segno per il 2-0.

Nel secondo tempo, inoltre, Calhanoglu ha trasformato il rigore in un 3-0. I restanti minuti hanno visto un Union SG completamente diverso rispetto il primo tempo, arrivando a prendere il quarto da un’inbucata di Frattesi.