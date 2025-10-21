Tutte le novità sullo Stadio Flaminio: prossimamente l'incontro tra Lotito e Gualtieri
Il progetto del futuro stadio della Lazio continua ad essere innovato: ecco cosa prevede.
Come riporta Il Corriere della Sera - Roma, nei prossimi giorni il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, incontrerà il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per confrontarsi su alcuni step da potare a termine, riguardanti il futuro stadio della Lazio.
Il nuovo stadio
Sempre situato a Roma Nord, il nuovo impianto sportivo dei biancocelesti, lo Stadio Flaminio, potrà contare ben 44 mila posti e potrà essere considerato uno degli impianti più moderni al mondo.
Il costo del progetto ammonta a 440 milioni di euro e potrebbe comprendere anche ciò che gravita attorno allo stadio stesso: parcheggi, un nuovo complesso residenziale, il Museo delle Scienze… Si parla, quindi, di un vero e proprio progetto di riqualificazione della zona.
Il vertice Lotito-Gualtieri
Tutto ciò sarà all'ordine del giorno del vertice che, nei prossimi giorni, vedrà coinvolti Gualtieri e Lotito. Da questo, infatti, emergeranno le richieste del patron biancoceleste derivanti da una precedente approvazione da parte dei vertici del Campidoglio.
Tra le questioni da chiarire, si fa riferimento all'utilizzo dello stadio: verrà sfruttato spesso, anche senza partite di campionato, coppa italia…
Per portare a termine il progetto, infatti, ci sarà bisogno di una trasformazione riguardante la viabilità, già da bollino rosso già da ora.