Cancellieri fuori 20-28 giorni: età media alta e troppi infortuni, Lazio in difficoltà

Sembra essere davvero arrivato alla maledizione sulla Lazio: finisce al tappeto anche il giocatore più in forma della rosa fino a qualche giorno fa. Si tratta proprio di Matteo Cancellieri, autore di tre goal negli ultimi tre incontri. L’attaccante è ufficialmente stirato dopo che al 20º minuto del match con l’Atalanta aveva iniziato a toccarsi il flessore sinistro. Gli esami lo confermano: lesione di poco superiore al primo grado e recupero di 20-28 giorni (out per Juve e Pisa sicuramente) .

Out Cancellieri: la riflessione dello staff medico

L’esterno potrebbe stare fuori un mese e saltare Juve, Pisa, Cagliari e Inter, rientrando a novembre durante la terza sosta del campionato. Come riporta Il Messaggero, salgono a 16 gli infortuni da luglio, nove sono muscolari, in più di tre mesi e mezzo. Attualmente è in corso ogni tipo di protezione su tutti i problemi fisici riscontrati dai calciatori in questo periodo: la metà dei casi vengono dai vecchi problematiche (come Marušić che ha un’infiammazione ad una vecchia cicatrice da tre anni, Zaccagni che si trascina il problema della scorsa stagione e se è operato, eccetera). Proprio Davide Losi, membro dello staff di Sarri dal 2015, Giulia di aver predisposto la stessa preparazione dell’ultimo decennio e mai aveva affrontato un calvario simile, oltretutto con una sola competizione durante la settimana da gestire. Se pensiamo, infatti, all’esperienza a Napoli, a Londra e a Torino, ma ci sono stati tutti questi infortuni per lo staff di Mau. Nel primo anno di Lazio (2021 Lazzari salta due mesi fra stiramenti al polpaccio, coscia e pube; Zaccagni salta i primi due mesi persi della coscia e al malleolo; Acerbi perde 11 gare per uno stiramento alla coscia. Mentre, nel 2022-2023, a parte Radu con la fascite a fine anno, Immobile salta 12 gare dall’inizio per vecchie cicatrici che tornano anche l’anno successivo. Sun rilascia Formello a marzo con il k.o. muscolare di Romagnoli, Casale e Rovella, alle prese col solito tormento pubico.

