Novità nel mondo degli arbitri: promozioni in arrivo

Ecco i nomi dei due arbitri promossi nella First Category Uefa

Arbitro Andrea Colombo - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il mondo arbitrale italiano cresce e a parlare è un importante traguardo. Infatti è tempo di promozioni per la UEFA: i nomi sono quelli di Andrea Colombo e Martina Molinaro, che diventano arbitri UEFA First, la seconda categoria più alta per gli arbitri europei, alle spalle solo dell’Elité. Di seguito maggiori dettagli sui due profili.

Andrea Colombo

L’arbitro della Sezione di Como è stato premiato dopo un inizio di stagione da protagonista, arbitrando anche Juventus-Inter. Colombo è stato inoltre protagonista al Mondiale U17, dove ha arbitrato la finale tra Argentina e Marocco.

Martina Molinaro

Promozione anche nel mondo femminile con il nome di Martina Molinaro, che ha diretto la semifinale di qualificazione alla Women’s Champions League tra Rosengård e Ljuboten. Inoltre, l’arbitro della Sezione di Lamezia Terma è scesa in campo per 7 volte in questa Serie D.


 

