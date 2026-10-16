Six Kings Slam rinviato a dicembre: cosa cambia per l’ipotesi Sinner

Six Kings Slam 2026: le nuove date a dicembre

Il Six Kings Slam 2026 non si disputerà più a ottobre. L’esibizione di tennis in programma a Riad è stata rinviata a dicembre: si giocherà il 27, 28 e 30, invece del 21, 22 e 24 ottobre inizialmente previsti.

Secondo quanto riportato da Sport FanPage, lo spostamento arriva in un contesto di tensioni internazionali. L’aeroporto di Riad è stato attaccato e i bombardamenti hanno causato morti e feriti.

Perché gli organizzatori hanno scelto il rinvio

L’annuncio ufficiale è arrivato da Riyadh Season. Dopo le proprie valutazioni, gli organizzatori hanno deciso di posticipare l’evento per tutelare la sicurezza di atleti e spettatori, assicurare la migliore logistica possibile e mantenere gli standard dell’esibizione.

Il nuovo calendario colloca così il torneo alla fine del 2026, a ridosso della stagione tennistica 2027.

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