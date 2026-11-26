Lazio, sponsor in Supercoppa: due aziende per la maglia contro l’Inter
Dopo la rescissione, Polymarket ha già versato al club quanto pattuito nell’accordo.
La Lazio ha rescisso il contratto di sponsorizzazione con Polymarket. Secondo quanto riportato da La Repubblica, La società ha già ricevuto quanto pattuito nell’accordo, secondo quanto riferisce La Repubblica.
I contatti con due aziende
Sono in corso contatti con due aziende interessate a mettere il proprio marchio sulla maglia biancoceleste.
La maglia per la Supercoppa contro l’Inter
L’ipotesi riguarda la Supercoppa contro l’Inter, in programma il 22 dicembre al Meazza.