Allarme Lazio, problema per Taylor: si ferma in allenamento
Secondo quanto riportato da Valerio Marcangeli sulle frequenze di Radio Laziale, ieri Kenneth Taylor si sarebbe fermato durante l'allenamento
Kenneth Taylor - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Non sembra voler finire l'allarme infortuni in casa Lazio a maggior ragione in vista di un mese di dicembre che si prospetta fondamentale
Si ferma Taylor
Secondo quanto riportato da Valerio Marcangeli sulle frequenze di Radio Laziale, ieri Kenneth Taylor si sarebbe fermato per un problema fisico durante l'allenamento ed oggi avrebbe svolto solo del lavoro individuale in piscina.