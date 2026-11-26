Il mercato della Lazio sarà bloccato: crediti ed escamotage non sono bastati a ripristinare il saldo zero. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lotito e Fabiani conoscono la cifra necessaria per rimuovere lo stop, al di là del giudizio della Commissione di controllo. Nel frattempo, la squadra di Gattuso ha chiuso per la prima volta le prime dodici giornate senza sconfitte.

Il precedente della stagione 1972/73

Nel 1972/73 la prima sconfitta arrivò contro il Milan, per 3-1, in una gara dell’undicesimo turno recuperata dopo la quattordicesima giornata. La serie positiva raggiunse così tredici partite, ma non si trattò di dodici giornate iniziali completate senza perdere.

Il confronto richiama tre stagioni e altrettanti piazzamenti: lo scudetto nel 1973/74, il secondo posto nel 2022/23 e il terzo nel 1972/73.

La prudenza di Gattuso e l’obiettivo dei 40 punti

A Formello prevale comunque la prudenza. Anche la Lazio allenata da Baroni, due anni fa, aveva iniziato con numeri non troppo lontani da quelli attuali, pur giocando le Coppe. Per questo Gattuso e la squadra fissano quota 40 come primo traguardo, senza alzare le aspettative.

Nel fine settimana Lotito e Fabiani sono stati vicini all’allenatore, ma non hanno affrontato con lui il tema del mercato.

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