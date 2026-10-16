Lazio, un altro traguardo possibile per Gattuso: i nomi di Tudor, Maestrelli e Petkovic
Per il tecnico della Lazio viene segnalato un possibile nuovo traguardo. La fonte richiama Tudor, Maestrelli e Petkovic, senza fornire i dati del confronto.
Un altro traguardo possibile per Gattuso
I nomi di Tudor e Maestrelli
Il titolo della notizia accosta al nome di Gattuso quelli di Tudor e Maestrelli. Secondo quanto riportato da Radiosei, Non sono però indicati dati o criteri che permettano di definire il confronto.
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