Lazio, un altro traguardo possibile per Gattuso: i nomi di Tudor, Maestrelli e Petkovic

Per il tecnico della Lazio viene segnalato un possibile nuovo traguardo. La fonte richiama Tudor, Maestrelli e Petkovic, senza fornire i dati del confronto.

Un altro traguardo possibile per Gattuso

I nomi di Tudor e Maestrelli

Il titolo della notizia accosta al nome di Gattuso quelli di Tudor e Maestrelli. Secondo quanto riportato da Radiosei, Non sono però indicati dati o criteri che permettano di definire il confronto.

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