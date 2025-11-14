Insigne, parla l’agente: “Piace alla Lazio, vediamo cosa succede”
Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’agente di Insigne ha parlato dell’interesse della Lazio verso il suo assistito
Ancora non c’è chiarezza da parte della società sul mercato di gennaio, Sarri non ha la certezza di ottenere rinforzi per poter migliorare l’attuale rosa. Un nome che rimbalza da tempo in casa Lazio è quello di Lorenzo Insigne attualmente svincolato. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il suo agente Andrea D’Amico ha parlato del futuro dell’ex capitano del Napoli.
Insigne alla Lazio? Parla l’agente
Insigne? Ci siamo quasi, però non ti do bombe. Insigne per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato. Vediamo cosa succede, è una cosa a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Bisogna avere rispetto per le squadre. Se si dicono cose di mercato prima poi è facile che saltano. Insigne merita di giocare ad alti livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per ottimizzare per valorizzare i giocatori che hai in rosa.
I movimenti di mercato a gennaio e il mondiale
Le operazioni a gennaio sono sempre difficili, bisogna scegliere giocatori che siano in grado di dare un apporto immediato alla causa. Bisogna anche fare i conti con valutazioni che alle volte sembrano molto esagerate. La classifica è corta e tutto può succedere. Ai Mondiali dobbiamo andare, comunque è molto grave che da 12 anni non partecipiamo. Una generazione dei nostri ragazzi non ha visto i Mondiali. Si possono mettere delle regole sportive per tutelare la nostra Nazionale, in campo ci devono essere un tot di italiani e servono per dare vita e lustro al nostro movimento.