Insigne, parla l’agente: “Piace alla Lazio, vediamo cosa succede”

Ancora non c’è chiarezza da parte della società sul mercato di gennaio, Sarri non ha la certezza di ottenere rinforzi per poter migliorare l’attuale rosa. Un nome che rimbalza da tempo in casa Lazio è quello di Lorenzo Insigne attualmente svincolato. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il suo agente Andrea D’Amico ha parlato del futuro dell’ex capitano del Napoli.

Lorenzo Insigne - Via onefootball (Photo by Tim Nwachukwu/Getty Images)

Insigne alla Lazio? Parla l’agente

Insigne? Ci siamo quasi, però non ti do bombe. Insigne per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato. Vediamo cosa succede, è una cosa a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Bisogna avere rispetto per le squadre. Se si dicono cose di mercato prima poi è facile che saltano. Insigne merita di giocare ad alti livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per ottimizzare per valorizzare i giocatori che hai in rosa.

