Lazio, Marusic e Pellegrini verso il rientro: ecco quando potranno tornare in campo

La sosta per le Nazionali permette alla Lazio di respirare un po' e di avere del tempo per cercare di recuperare qualche aquila, dato che al momento un gran numero di calciatori della rosa biancoceleste è indisponibile, come Adam Marusic e Luca Pellegrini, la cui diagnosi ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro per il numero 77 e un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro senza lesioni evidenti per il terzino sinistro.

Marusic e Pellegrini: presto il Comandante recupererà i due terzini

Buone notizie in casa Lazio, infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, i terzini Adam Marusic e Luca Pellegrini, che nel corso dell'incontro con il Genoa allo stadio Luigi Ferraris si erano infortunati, potranno essere nuovamente schierati in campo dal Comandante Maurizio Sarri nella prima partita in programma dopo le soste, vale a dire Atalanta-Lazio, che si giocherà domenica 19 ottobre alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo.

