Lazio-Torino, le aquile battono due record nell'incontro con il Toro: ecco quali

Nonostante sabato 4 ottobre la Lazio sia soltanto riuscita ad ottenere un 3-3 nella partita allo stadio Olimpico contro il Toro, a riportare un po' di gioia ci hanno pensato l'esterno Matteo Cancellieri e il centrocampista Danilo Cataldi, che durante l'incontro hanno battuto due record.

Cancellieri, Gila, Cataldi - Fraioli

I due record delle aquile in Lazio-Torino

Sono stati Matteo Cancellieri e Danilo Cataldi i due eroi della sfida Lazio-Torino, non solo perché le loro reti hanno permesso alla squadra di guadagnare un punto ma anche perché durante la partita sono riusciti a battere due record. Per quanto riguarda l'aquila numero 32, come riportato da Fantacalcio.it, il rigore procurato da Tijjani Noslin e tirato correttamente da Danilo Cataldi al minuto 102:36 si è rivelato il gol più tardivo segnato della Lazio in tutta la sua storia nel Campionato di Serie A. Per Matteo Cancellieri (23 anni e 235 giorni), invece, il record battuto è un altro, infatti, grazie ai due palloni mandati nella rete del Toro, l'esterno è diventato il più giovane calciatore delle aquile ad avere realizzato una doppietta in Serie A dai tempi di Sergej Milinkovic Savic (22 anni e 363 giorni), che il 25 febbraio 2018 ha segnato due gol contro il Sassuolo.

