Lazio, la fase di calciomercato si avvicina: ecco l'unico modo per sbloccarlo definitivamente
Ecco l'unica soluzione per poter sbloccare definitivamente il mercato e permettere alla Lazio di svolgere la campagna acquisti a gennaio
La fase di calciomercato invernale si avvicina e i tempi cominciano a stringersi per la Società biancoceleste, che deve riuscire a risolvere la questione del parametro del “costo del lavoro allargato” per far sì che il mercato a saldo zero, vale a dire un'entrata per un'uscita alla stessa cifra, non sia l'unica opzione a gennaio.
Calciomercato Lazio: la strada per lo sblocco definitivo
Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, l'unica speranza di uno sblocco totale per la fase di mercato invernale sono i crediti pregressi dei diritti TV, che ammontano a 12-13 milioni e che potrebbero essere inseriti subito nel bilancio, tuttavia, prima dovranno essere approvati dalla Commissione che sostituirà la Covisoc. Una seconda entrata potrebbe arrivare da un nuovo sponsor, come Aeritaly, che il gestore della Lazio spera di annunciare prima della riunione del 15 ottobre, decisiva per la chiusura della trimestrale del 30 settembre.
