Emergenza continua: Sarri studia l’alternativa a Zaccagni

Se in casa Lazio c’è una vera speranza per il 2026, oltre al mercato, è che il nuovo anno possa finalmente allentare la morsa di infortuni e squalifiche che ha condizionato la stagione. Anche contro la Cremonese Maurizio Sarri sarà costretto a fare i conti con un organico ridotto, a partire dall’assenza pesante di Mattia Zaccagni.

Sulla corsia mancina il tecnico biancoceleste è chiamato a una scelta obbligata ma tutt’altro che semplice. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il ballottaggio è tra Pedro e Noslin, due giocatori che fin qui hanno trovato poco spazio. Lo spagnolo ha disputato appena il 60% dei minuti rispetto alla scorsa stagione, mentre l’olandese non è mai partito titolare in campionato e, nell’intero anno solare, è stato schierato dall’inizio solo due volte, entrambe da centravanti.

Per entrambi si tratterebbe di un ritorno in un ruolo poco frequentato: Pedro ha agito sulla corsia opposta e sulla trequarti, oltre a una presenza da punta contro il Pisa; Noslin, invece, ha ricoperto la fascia sinistra solo nella trasferta di Braga dello scorso gennaio. Due soluzioni di emergenza, ma anche un’occasione: contro la Cremonese sarà richiesto a entrambi uno sforzo extra e, soprattutto, la capacità di incidere dal primo minuto.

Tuttavia, c'è il rischio che Noslin non riesca a prendere parte al match di domani, a causa di un attacco influenzale che lo tiene ancora bloccato. Pertanto, è probabile che Pedro sia il prescelto per sostituire Zaccagni dal primo minuto.