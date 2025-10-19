Atalanta-Lazio, Basic: "Abbiamo fatto un gran lavoro ma potevamo creare più occasioni"
Toma Basic ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell'incontro Atalanta-Lazio, che si è concluso con un pareggio
Un buon risultato per le aquile a Bergamo, infatti, grazie alle ottime prestazioni di Ivan Provedel, l'Atalanta non è riuscita a sconfiggere la Lazio e l'incontro si è concluso con un 0-0. In merito alla partita, valida per la 7a giornata di Campionato, si è espresso Toma Basic ai microfoni di Dazn e Sky Sport.
Le dichiarazioni di Toma Basic a Dazn
Abbiamo fatto un gran lavoro in difesa, nel primo tempo abbiamo avuto più palleggio ma potevamo creare più occasioni, le abbiamo avute e dovevamo sfruttarle ma abbiamo fatto un buon lavoro.
Il paragone con Harry Potter
Io ho già parlato settimane fa di me, ho lavorato, ho parlato con Sarri che poteva accadere il mio inserimento nella lista ed è accaduto.
Basic a Sky
Il mio è stato un periodo difficile, ma come professionista devo cogliere ogni occasione, non c’è altro da fare. Io ora penso solo ad aiutare la squadra e a fare il meglio possibile