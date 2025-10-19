Atalanta-Lazio, Basic: "Abbiamo fatto un gran lavoro ma potevamo creare più occasioni"

Un buon risultato per le aquile a Bergamo, infatti, grazie alle ottime prestazioni di Ivan Provedel, l'Atalanta non è riuscita a sconfiggere la Lazio e l'incontro si è concluso con un 0-0. In merito alla partita, valida per la 7a giornata di Campionato, si è espresso Toma Basic ai microfoni di Dazn e Sky Sport.

Le dichiarazioni di Toma Basic a Dazn

Abbiamo fatto un gran lavoro in difesa, nel primo tempo abbiamo avuto più palleggio ma potevamo creare più occasioni, le abbiamo avute e dovevamo sfruttarle ma abbiamo fatto un buon lavoro.

Io ho già parlato settimane fa di me, ho lavorato, ho parlato con Sarri che poteva accadere il mio inserimento nella lista ed è accaduto.

