Atalanta-Lazio, Sarri nel post: “Giochiamo con i superstiti. Le ultime 3 partite per me…”

È appena terminata Atalanta–Lazio, una gara combattuta che ha regalato emozioni fino al triplice fischio. I biancocelesti di Sarri, reduci dalla sosta e alle prese con qualche assenza pesante, sono scesi in campo al Gewiss Stadium per affrontare una delle formazioni più temibili del torneo. L’Atalanta, spinta dal calore del proprio pubblico, ha messo in difficoltà la Lazio, ma la squadra capitolina ha risposto con grande personalità. La sfida si è chiusa sull’0-0: una partita equilibrata fino alla fine. Al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Maurizio Sarri.

