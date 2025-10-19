Atalanta-Lazio, Gila nel post: “Dobbiamo imparare a soffrire, come fatto oggi. Peccato per…”

Le parole del difensore biancoceleste Gila al termine del match Atalanta-Lazio

Gila - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

È appena terminata Atalanta–Lazio, una sfida vibrante e ricca di significato nel panorama del calcio italiano. Dopo due settimane di sosta e diversi infortuni a cui far fronte, i biancocelesti di Maurizio Sarri sono tornati in campo, questa volta in trasferta al Gewiss Stadium, per affrontare una delle squadre più in forma del campionato. Di fronte, un’Atalanta agguerrita e solida, vogliosa di fare una grande prestazione davanti ai propri tifosi. Nonostante le difficoltà legate al calendario, la Lazio ha messo in campo determinazione, compattezza e qualità, dando vita a una partita combattuta e intensa fino all’ultimo minuto. Al termine del match, conclusosi con il risultato di 0-0, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Dazn il calciatore biancoceleste Gila.

Le parole di Gila a Sky 

Sulla squadra e la prestazione di oggi

Questa squadra deve imparare un po’ a saper soffrire come abbiamo fatto oggi, è stata una partita importante. Ci dobbiamo abituare a fare prestazioni così. Peccato per il risultato ma l’esempio che dobbiamo seguire fino alla fine è questo per cercare di strappare punti importanti. 

Le dichiarazioni di Gila a Dazn 

Un punto importantissimo, sapevamo fosse difficile, nel secondo tempo hanno dimostrato che la qualità non è poco, abbiamo sofferto parecchio e saputo soffrire, dobbiamo abituarci a fare questa face in maniera eccellente e prendere questa partita come esempio.

Sugli infortuni 

Abbiamo tanta sfortuna, non so cosa stia succedendo magari qualcuno ha fatto magia nera su di noi ma dobbiamo sistemare questo

