Formello | Lazio-Roma: Cataldi favorito su Rovella, Belahyane insidia Dele-Bashiru

Dopo aver terminato la conferenza stampa, Maurizio Sarri nel pomeriggio ha diretto l'allenamento di rifinitura in vista del derby di domani. Il tecnico biancoceleste in conferenza è stato chiaro: occorrerà andare oltre ogni tipo di condizione avversa senza alibi o scuse. Sarri e Gasperini non potranno avere la loro formazione ideale domani complice qualche defezione ambo le parti, che costringe i due tecnici a degli accorgimenti tattici.

Cataldi favorito su Rovella e Belahyane su Dele-Bashiru

Fra i pali ormai la scelta è stata fatta con Provedel che difenderà la porta anche nella Stracittadina. In difesa fiducia al quartetto visto a Reggio Emilia con Marusic e Nuno Tavares sulle fasce, mentre Romagnoli e Gila occuperanno le fasce centrali. In cabina di regia toccherà a Cataldi con Rovella che fisicamente non è al 100% e partirà dalla panchina; Guendouzi ha la maglia certa mentre Belahyane è in leggerissimo vantaggio su Dele-Bashiru per una maglia da titolare. Per il centrocampista marocchino sarebbe l'esordio dal 1' in questa stagione. Davanti l'unico dubbio è legato al ballottaggio Cancellieri-Pedro con l'italiano favorito sul campione spagnolo, sintomo che Sarri abbia l'idea di tenersi Pedrito come asso da giocarsi a partita in corso. Zaccagni e Castellanos chiuderanno il terzetto offensivo della Lazio, chiamato a rifarsi dopo l'inefficienza vista al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Nella pagina successiva le probabili formazioni di Lazio-Roma