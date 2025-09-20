Formello | Lazio-Roma: Cataldi favorito su Rovella, Belahyane insidia Dele-Bashiru
Le indicazioni dall'allenamento di rifinitura condotto nel pomeriggio da Maurizio Sarri
Dopo aver terminato la conferenza stampa, Maurizio Sarri nel pomeriggio ha diretto l'allenamento di rifinitura in vista del derby di domani. Il tecnico biancoceleste in conferenza è stato chiaro: occorrerà andare oltre ogni tipo di condizione avversa senza alibi o scuse. Sarri e Gasperini non potranno avere la loro formazione ideale domani complice qualche defezione ambo le parti, che costringe i due tecnici a degli accorgimenti tattici.
Cataldi favorito su Rovella e Belahyane su Dele-Bashiru
Fra i pali ormai la scelta è stata fatta con Provedel che difenderà la porta anche nella Stracittadina. In difesa fiducia al quartetto visto a Reggio Emilia con Marusic e Nuno Tavares sulle fasce, mentre Romagnoli e Gila occuperanno le fasce centrali. In cabina di regia toccherà a Cataldi con Rovella che fisicamente non è al 100% e partirà dalla panchina; Guendouzi ha la maglia certa mentre Belahyane è in leggerissimo vantaggio su Dele-Bashiru per una maglia da titolare. Per il centrocampista marocchino sarebbe l'esordio dal 1' in questa stagione. Davanti l'unico dubbio è legato al ballottaggio Cancellieri-Pedro con l'italiano favorito sul campione spagnolo, sintomo che Sarri abbia l'idea di tenersi Pedrito come asso da giocarsi a partita in corso. Zaccagni e Castellanos chiuderanno il terzetto offensivo della Lazio, chiamato a rifarsi dopo l'inefficienza vista al Mapei Stadium contro il Sassuolo.
Nella pagina successiva le probabili formazioni di Lazio-Roma